Всего за две недели мирового проката фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг собрал больше миллиарда долларов. За минувшие выходные в американском прокате лента собрала 155 млн долларов и стала самым кассовым дебютом для женщины-режиссера.

Об этом сообщает Variety.

В Северной Америке картина заработала 459 млн долларов, еще 572 млн ей принесли зрители в других странах мира.

Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, самостоятельно снявшим фильм с такими крупными сборами. Первой постановщицей с миллиардом ранее стала Анна Боден, работавшая над "Капитаном Марвел" вместе с Райаном Флеком в 2019 году.

Собрать внушительную кассу "Барби" удалось всего за 17 дней - ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал "Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II", которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.

"Мы оказались в хорошей компании", - прокомментировал результат Джефф Голдштейн, президент студии по внутренней дистрибуции.

В американских кинотеатрах "Барби" лидирует третью неделю подряд, несмотря на конкуренцию со стороны "Черепашек-ниндзя: Погром мутантов", "Мег-2" и "Оппенгеймера".

Картина с Марго Робби и Райаном Гослингом также стала вторым самым кассовым фильмом 2023 года. Она отстает лишь от "Супербратьев Марио", которые собрали 574 млн долларов в США и 1,35 млрд долларов по миру.

В первые выходные фильм Греты Гервиг собрал только в американском прокате $155 млн и стал самым кассовым дебютом для женщины-режиссера.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Капитан Марвел", который в 2019 собрал $153 млн.

Ранее мы рассказывали, что в соцсетях развернулся флешмоб на фоне мировой премьеры британского фильма "Барби". Пользователи публиковали свои фото в кукольном стиле, сгенерированные искусственным интеллектом.

Также мы писали, что производящая игрушки американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна.