Новый мировой рекорд. Сборы фильма "Барби" превысили миллиард долларов всего за 17 дней проката
Всего за две недели мирового проката фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг собрал больше миллиарда долларов. За минувшие выходные в американском прокате лента собрала 155 млн долларов и стала самым кассовым дебютом для женщины-режиссера.
Об этом сообщает Variety.
В Северной Америке картина заработала 459 млн долларов, еще 572 млн ей принесли зрители в других странах мира.
Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, самостоятельно снявшим фильм с такими крупными сборами. Первой постановщицей с миллиардом ранее стала Анна Боден, работавшая над "Капитаном Марвел" вместе с Райаном Флеком в 2019 году.
Собрать внушительную кассу "Барби" удалось всего за 17 дней - ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал "Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II", которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.
"Мы оказались в хорошей компании", - прокомментировал результат Джефф Голдштейн, президент студии по внутренней дистрибуции.
В американских кинотеатрах "Барби" лидирует третью неделю подряд, несмотря на конкуренцию со стороны "Черепашек-ниндзя: Погром мутантов", "Мег-2" и "Оппенгеймера".
Картина с Марго Робби и Райаном Гослингом также стала вторым самым кассовым фильмом 2023 года. Она отстает лишь от "Супербратьев Марио", которые собрали 574 млн долларов в США и 1,35 млрд долларов по миру.
В первые выходные фильм Греты Гервиг собрал только в американском прокате $155 млн и стал самым кассовым дебютом для женщины-режиссера.
Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Капитан Марвел", который в 2019 собрал $153 млн.
Ранее мы рассказывали, что в соцсетях развернулся флешмоб на фоне мировой премьеры британского фильма "Барби". Пользователи публиковали свои фото в кукольном стиле, сгенерированные искусственным интеллектом.
Также мы писали, что производящая игрушки американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна.