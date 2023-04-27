Производящая игрушки американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна.

Новая модель куклы низкого роста и имеет более мелкие черты лица, чем традиционные игрушки.

Представитель Национального общества людей с синдромом Дауна Кайла Маккеон, которая сама является носителем этого синдрома, помогала компании с дизайном куклы. Она заявила в телевизионном шоу Good Morning America, что хотела, чтобы кукла показала возможности человека с синдромом Дауна.

"Не могу дождаться момента, когда увижу, что у моих друзей и сверстников появится кукла, похожая на меня", - добавила Маккеон.

Она уверена, что кукла станет бестселлером.

Купить куклу можно уже сейчас, ее стоимость на официальном сайте Mattel составляет $10,99, примерно 410 гривен по текущему курсу.

Ранее мы рассказывали, что компания Lego выпустила конструктор по мотивам шоу Queer Eye, где все ведущие - геи.

Также мы сообщали, что в Великобритании куклы Барби с лицом британской королевы Елизаветы II раскупили за три секунды. Игрушки были выпущенные ограниченной серией специально к 70-летию правления королевы.