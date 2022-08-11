Посвященный "Улице Сезам" парк в Филадельфии (США) после иска на $25 миллионов из-за дискриминации и расизма убрал все следы персонажа Розиты, оказавшейся в центре скандала.

В конце июля человек в костюме Розиты отказался пожать руку двум темнокожим девочкам, их отец обратился в суд.

После этого парк убрал изображения Розиты с территории, закрыл ресторан её имени, с прилавков магазинов исчезли предметы, посвященные персонажу.

"Страна" рассказывала подробности этого скандала, который вспыхнул после того, как кукла в парке не пожала темнокожим детям руки.

Поводом для иска стал попавший на видео момента, когда человек в костюме Розиты игнорирует двух чернокожих девочек. Другим детям Розита машет и подает руку, а когда черные девочки тянутся к ней, делает отрицательный жест головой и уходит.

Семья из Балтимора подала иск на 25 миллионов долларов в связи с расовой дискриминацией со стороны тематического парка "Улица Сезам" в Филадельфии.

Ранее "Страна" писала, что в Лос-Анджелесе произошла массовая драка из-за оскорблений на расовой почве.