В соцсетях разворачивается флешмоб на фоне мировой премьеры британского фильма "Барби": пользователи публикуют свои фото в кукольном стиле, сгенерированные искусственным интеллектом. Фото обрабатывает сайт BaiRBIE.me, превращая мужчин и женщин в Барби или Кена, но с индивидуальными чертами изображенных на них лиц.

Правда, в некоторых случаях искусственный интеллект дорисовывает пользователям лишние части тела, например, третью руку.

Протестировала искусственный интеллект и команда президентской фандрайзинговой платформы UNITED24. Украинская Барби предстала в нескольких нарядах в сине-желтых тонах. Пользователи в комментариях отмечают, что сгенерированная ИИ кукла очень похожа на первую леди Украины Елену Зеленскую.

Кроме того, искусственный интеллект создал изображение нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в образе идеальной куклы, а также портреты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Александра Турчинова в образе Кена.

Мировая премьера фильма "Барби" состоялась 21 июля и породила настоящий бум на кукол и розовый цвет.

Ранее мы сообщали, что выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды.

Также мы рассказывали, что производящая игрушки американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна.