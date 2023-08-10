В американском штате Пенсильвания автомобиль протаранил второй этаж дома. Никто из жильцов не пострадал.

Фото инцидента распространилось в соцсетях.

На кадрах можно заметить, что седан Toyota Corolla 2006 года застрял в слуховом окне на крыше.

По данным западных изданий, авария могла быть запланирована. Пожарные предполагают, что водитель наехал на аварийный гидрант. Однако это лишь одна из версий случившегося.

Сам автовладелец отказался объяснять произошедший инцидент. Полиция не исключает, что он сделал это преднамеренно.

Ранее мы писали, что в мае в ограждение возле Белого дома врезался грузовик. Водитель угрожал президенту США Джо Байдену, у него нашли флаг нацистов. Его заявления заставили следователей предположить, что он пытался причинить вред президенту.

Позже издание NBC News со ссылкой на судебные документы сообщило, что водитель планировал попасть в Белый дом, захватить власть и встать во главе нации.

А несколько лет назад в Москве нетрезвый водитель протаранил резиденцию посла США и ворвался в его дом, пытаясь найти дипломата.