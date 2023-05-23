В ограждение парка напротив Белого дома сегодня ночью врезался грузовик. 19-летнего водителя арестовали и выдвинули целый список обвинений, в том числе в угрозе президенту и его семье и уничтожении федеральной собственности.

Об этом сообщает NBC News.

Автомобиль обыскали с помощью робота-сапера, но взрывчатых устройств или оружия не обнаружили.

Подозреваемый на месте инцидента сделал угрожающие заявления в адрес Белого дома, а в его машине был найден нацистский флаг. Его заявления и заставили следователей предположить, что он пытался причинить вред президенту.

Власти заявили, что предварительное расследование указывает на то, что Кандула "умышленно врезался" в столбы за пределами парка Лафайет. Никто не пострадал.

Точное местонахождение президента Джо Байдена во время инцидента неизвестно.

Агентство Reuters опубликовало изображение, на котором красный флаг в нацистском стиле, украшенный свастикой, лежит на земле рядом с фургоном. Агентство сообщает, что были изъяты и другие улики.

Напомним, накануне СМИ распространили фейковую информацию о взрыве возле Пентагона, опубликовав фото.