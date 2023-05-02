Пыльная буря в американском штате Иллинойс привела к массовой аварии на шоссе и многочисленным жертвам. Минимум 6 человек погибли и более 30 госпитализированы после ДТП с участием почти 100 машин.

Об этом сообщает Reuters.

В аварии пострадали люди от 2 до 80 лет. Местная полиция не исключает, что число жертв может вырасти: травмы у некоторых пострадавших представляют угрозу жизни.

Как пояснили в полиции, аварии были вызваны "сильным ветром, сдувающим грязь с полей фермы через шоссе, что привело к нулевой видимости". В последнее время в регионе очень мало дождей, а фермеры пашут свои земли. В результате верхний слой почвы стал рыхлым и легко сдувался ветром.

Напомним, ранее в США 32 человека погибли вследствие сильнейшего торнадо. Мощный шторм накрыл восточное побережье США 2 апреля.

Ранее "Страна" писала, как в американском штате Миннесота сошел с рельсов поезд с этанолом. В результате также загорелись несколько автомобилей, однако обошлось без пострадавших. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

В феврале крупная химическая катастрофа произошла в штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с опасными веществами. В 20 вагонах перевозился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды и могут вызывать рак.

Ранее мы писали, что 1 марта во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ.

Также мы сообщали, что в американском штате Вашингтон перевернулись вагоны с дизельным топливом. Крушение произошло в племенной резервации Суиномиш недалеко от Анакортеса. По данным Департамента экологии штата, большая часть из 5 000 галлонов (почти 19 000 литров) пролитого дизельного топлива вытекла на землю.