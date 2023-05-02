Американские военные с конца прошлой недели отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который ранее пролетел над Гавайскими островами.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников.

По данным телеканала, американские военные, отслеживающие перемещение аэростата с конца прошлой недели, пришли к выводу, что он не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности, а также не передает сигналов.

В администрации США полагают, что этот объект не принадлежит Китаю, его происхождение устанавливается, отмечает NBC.

Как сообщают источники телеканала, воздушный шар ранее пролетел над некоторыми частями Гавайских островов, при этом он не приближался к секретным объектам.

Сейчас шар медленно движется в сторону Мексики, передает NBC. Источники подчеркнули, что США могут сбить объект, если он приблизится к американской территории.

Напомним, ранее американские военные несколько дней отслеживали над северной частью США разведывательный воздушный шар, который принадлежит Китаю.

в начале февраля президент США Джо Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.

В то время китайский зонд пролетел над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

А 10 февраля военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска. В Белом доме заявили, что у объекта не было возможности маневрировать, он летел "по прихоти ветра".