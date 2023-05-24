19-летний парень, который вчера на грузовике врезался в ограждение возле Белого дома, заявил, что восхищается нацистами, хотел "захватить власть" и "убить президента".

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на судебные документы.

"Его целью было попасть в Белый дом, захватить власть и встать во главе нации", - отмечает телеканал.

Прокуратура требует ареста для 19-летнего Сая Варшита Кандулы. При этом сообщается, что он не гражданин или законный постоянный житель США. Однако его национальное происхождение не упоминалось в суде.

Студент колледжа, который был в одной команде с Кандулой, сказал, что они оба - члены индийско-американской общины в Честерфилде, штат Миссури.

Ранее сообщалось, что в фургоне у парня нашли нацистский флаг, а сам он угрожал президенту и его семье. Журналисты опубликовали изображение, на котором флаг в нацистском стиле, украшенный свастикой, лежит на земле рядом с фургоном. Агентство сообщает, что были изъяты и другие улики.

Напомним, накануне СМИ распространили фейковую информацию о взрыве возле Пентагона, опубликовав фото.