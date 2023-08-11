В российском Волгограде арестовали местную жительницу, которая заморила голодом своего девятимесячного сына, оставив его одного без воды и питания на несколько дней в квартире.

Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы судов области.

По данным следствия, Екатерина А. оставила младенца на полу в квартире и ушла на несколько дней из дома. Мальчик скончался, оставшись без воды и еды.

На видео из зала суда журналисты спросили Екатерину А. о причинах случившегося. По словам женщины, ее муж ушел контрактником воевать, он участвует в "специальной военной операции".

"Просто его не было, помощи, считай, никакой не было", - оправдывалась женщина.

На вопрос, хотела бы она "вернуть все назад", она кивнула и расплакалась. Еще раз она кивнула, когда у нее спросили, чувствовала ли она себя брошенной.

Российские СМИ пишут, что после гибели ребенка российский военный вернулся домой. Также известно, что у женщины есть еще двое детей от других партнеров: пятилетняя дочь и трехлетний сын. Они какое‑то время были в доме малютки, поскольку мать не работала и не могла их содержать. Затем Екатерина "начала заниматься тортами, выпечкой и захотела забрать детей", однако их отдали на воспитание бабушке, матери подсудимой.

Как писала "Страна", в апреле прошлого года в Мариуполе умерла от голода и холода 91-летняя жительница, которая пережила немецкую оккупацию.

По данным главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, каждый шестой житель Земли страдает от голода, который усугубило вторжение РФ.