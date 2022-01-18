В Запорожье женщина заморила голодом свою 4-месячную дочь. Медики пытались реанимировать девочку, однако она умерла в карете "скорой помощи".

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Запорожской области.

Скорую вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребёнка в квартире на улице Патриотической. Девочка жила в антисанитарных условиях и плохо питалась. Мать умершего ребенка – 29-летняя местная жительница. В прошлом году ее привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас оперативники ищут мать умершей девочки.

Ранее "Страна" писала, что в Харькове в квартире, которая находится по улице Академика Павлова, нашли мертвым двухлетнего мальчика. По предварительной информации, малыша задушили. Его мать выпрыгнула в окно и выжила. Женщину забрали в медучреждение.

Также мы рассказывали, как под Харьковом мать полгода прятала в сарае тело мертворожденной дочери.