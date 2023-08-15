Появился текст проекта постановления Верховной Рады о запрете использования шрифтов российского происхождения в работе парламента.

Авторы документа предлагают заменить шрифт "Ижица" на шрифт "Volja" авторства Марчелы Можиной, созданный в 2022 году на основе литерации украинского графика Нила Хасевича (1905-1952), который оформлял плакаты, журналы, газеты для украинского освободительного движения середины ХХ века.

Этот шрифт уже использует Генштаб ВСУ.

Нил Хасевич известен как главный художник УПА, он руководил повстанческими типографиями ОУН.

Шрифт "Ижица", который используется сейчас, разработала российская дизайнер Светлана Ермолаева в 1988 году. Авторы законопроекта заявляют, что он ассоциируется с "русским миром".

Напомним, накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить использование шрифтов российского происхождения в работе парламента. Речь идет о гарнитуре шрифта "Ижица", который используют для оформления почетных грамот и других официальных документов Рады.

Среди его инициаторов - нардепы Николай Княжицкий, Владимир Вятрович, Никита Потураев, Евгения Кравчук и Лиза Богуцкая.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в России заблокировали базовые компьютерные шрифты Times New Roman, Arial и другие.