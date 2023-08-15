Верховная Рада Украины. Фото: "Страна"

Появился текст проекта постановления Верховной Рады о запрете использования шрифтов российского происхождения в работе парламента.

Авторы документа предлагают заменить шрифт "Ижица" на шрифт "Volja" авторства Марчелы Можиной, созданный в 2022 году на основе литерации украинского графика Нила Хасевича (1905-1952), который оформлял плакаты, журналы, газеты для украинского освободительного движения середины ХХ века.

Этот шрифт уже использует Генштаб ВСУ.

В Раде хотят изменить шрифт в работе парламента

Нил Хасевич известен как главный художник УПА, он руководил повстанческими типографиями ОУН.

Шрифт "Ижица", который используется сейчас, разработала российская дизайнер Светлана Ермолаева в 1988 году. Авторы законопроекта заявляют, что он ассоциируется с "русским миром".

Напомним, накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить использование шрифтов российского происхождения в работе парламента. Речь идет о гарнитуре шрифта "Ижица", который используют для оформления почетных грамот и других официальных документов Рады.

Среди его инициаторов - нардепы Николай Княжицкий, Владимир Вятрович, Никита Потураев, Евгения Кравчук и Лиза Богуцкая.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в России заблокировали базовые компьютерные шрифты Times New Roman, Arial и другие.

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