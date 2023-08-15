Центробанк России резко поднял ключевую ставку - с 8,5% до 12% годовых. Вчера российский рубль столь же резко упал - впервые с прошлогодней весны превысив планку 100 рублей за доллар.

На это утро ситуация несколько стабилизировалась - доллар на Мосбирже торгуется на уровне 95,5 рубля, евро - по 104,5 рублей.

Напомним, в августе впервые с марта прошлого года курс евро в России поднялся выше 106 рублей.

Напомним, Центробанк РФ и правительство называют главными причинами падения рубля "динамику внешнеторгового баланса". Однако главная проблема - в дефиците бюджета, который из-за падения экспорта столкнулся с уменьшением доходов, но при этом расходы растут из-за войны. Поэтому российские власти девальвируют курс, чтобы получать больше доходов в рублях при уменьшении валютных поступлений. Еще одна причина удешевления рубля, которую называли российские СМИ, - вывод дивидендов.

Как мы писали, курс доллара в России впервые с начала 2022 года превысил 90 рублей еще 4 июля. Сообщалось, что на колебания курса могут оказывать влияние любые крупные сделки. Так, предыдущее крупное падение рубля весной было связано с выводом компанией Shell выручки от продажи бизнеса в РФ.