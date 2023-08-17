Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о потенциальных рисках сбора грибов в природе.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.

Как отметили в заповеднике, все знают, что в зоне отчуждения грибы запрещено и собирать, и вывозить за пределы радиоактивно загрязненной территории. Как, кстати, и другую продукцию растениеводства.

"Кажется элементарным: потребляя собранные в сомнительных местах дары природы, собиратели подрывают не только собственное здоровье, но и здоровье тех, кого угощают или кому продают этот радиоактивно загрязненный лесной продукт. И это касается не только заповедной территории. Вне зоны отчуждения далеко не везде можно собирать грибы или ягоды, ведь они тоже могут быть радиоактивно загрязненными. Кроме того, наши леса с начала войны несут еще одну угрозу: мины, неразорвавшиеся боеприпасы, опасные осколки. Неизвестно, где и сколько осталось этих смертельно опасных "подарков", - говорится в посте.

Если же для заядлых грибников ни запрет, ни опасность не помехи, следует учесть еще один риск сбора дикорастущих грибов: потенциальная возможность отравиться.

"Недавно на территории Киевской области зарегистрировано несколько случаев – и одиночные, и групповой – отравления грибами. Конечно, при первых признаках недомогания нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение. Но стоит ли рисковать ради даров леса, за сбор которых еще и предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность?" - резюмировали в заповеднике.

Каждое лето Чернобыльский заповедник предупреждает, что в зоне отчуждения ЧАЭС нельзя собирать и чернику.

Однако постоянно находятся охотники за радиоактивными ягодами.