Министерство обороны США создает специальный совет для оценки биологических угроз и координации усилий по реагированию на них.

Об этом сообщается в обнародованном 17 августа докладе ведомства.

Согласно докладу, новая структура получит название Совета по биозащите. В него войдут несколько высокопоставленных должностных лиц. В компетенции органа будет консультирование главы Пентагона, а также координация как внутренних, так и международных усилий по прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Как отмечают в Пентагоне, список потенциальных биологических угроз постоянно расширяется. Создание все новых лабораторий, где проводятся представляющие угрозу для людей исследования, увеличивают риск случайного заражения. На этом фоне, как полагают в оборонном ведомстве США, усилия военных по сбору разведданных о существующих угрозах и способы их выявления "сильно отстают".

Ранее мы писали, что Министерство обороны США стремится привлечь стартапы из Кремниевой долины к выполнению контрактов с целью удерживать конкурентную борьбу с Китаем в развитии военных технологий.

Также мы сообщали, что Пентагон потратил несколько сотен миллионов долларов на наблюдение за НЛО.