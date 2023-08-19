В Италии производители пармезана начали добавлять в сыр съедобные микрочипы для защиты своей продукции.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, таким способом сыровары борются с контрафактной продукцией и дешевыми аналогами премиального сыра.

В странах Евросоюза Пармиджано-реджано (так полностью называется этот продукт) имеет статус торговой марки, данное название может использовать только ограниченное число производителей оригинального сыра.

Настоящий пармезан может производиться только в определенном районе региона Эмилия-Романья на севере Италии. Технология его варки очень строгая и требует использования чётко определённых стандартов и методов. При этом выдержка готового сыра должна составлять не менее одного года.

Поскольку на рынке продуктов предложение низкокачественных аналогов слишком велико, и многие сыры мелких фирм крайне похожи на Пармиджано-реджано, итальянцы решили устанавливать в свои сыры микрочипы. Электронные идентификаторы изготовлены из кремния и по размеру не более песчинки.

Чип клеится к съедобной оболочке сырной головы. Если отсканировать продукт, можно получить уникальный серийный номер, позволяющий убедиться в подлинности товара.

Данное решение позволяет контролировать перемещение сырных голов от производителя на склады магазинов. Даже если найти и снять такой чип, взломать и изменить серийный номер невозможно, говорится в публикации.

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