В Украине разоблачили масштабную схему массового производства и продажи поддельных документов, сообщает прокуратура.

Тысячами подделывались водительские права, свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта гражданина Украины и другие документы. Стоимость колебалась от 6 до 12 тыс. грн за "документ".

Задержаны девять человек, которые наладили схему массового изготовления и продажи поддельных документов в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях.

Учитывая сотни "заказов", ежемесячно дельцы получали "прибыль" до 6 млн грн.

По имеющимся данным, среди основных клиентов "сервиса" были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или уехать в Евросоюз.

В ходе следствия установлено, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы. А подпольный цех они обустроили у своих подельников – в специально арендованной квартире в центре Львова.

Для поиска клиентов создали "рекламную" страницу в Инстаграме, где предлагали собственный перечень нелегальных "услуг". Например, одну поддельную ID-карту гражданина Украины дельцы продавали в среднем за 11 тыс. грн.

Готовую "продукцию" рассылали по регионам своим подельникам, которые в дальнейшем переадресовывали ее в почтовые адреса "заказчиков". Средний размер разовой "оптовой партии" поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц фальшивок.

Проведено 36 обысков, изъято 78 тыс. долларов и оборудование:

бланки фальшивых документов;

оборудование для нанесения голографических защитных элементов;

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

печати и штампы, которые использовались в незаконной деятельности;

иностранная валюта, полученная от преступной деятельности.

Всем фигурантам предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов); ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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