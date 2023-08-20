В понедельник, 21 августа, погода на всей территории Украины останется жаркой, в некоторых частях страны ожидаются дожди с грозами.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Завтра в Западных областях ожидается переменная облачность, средняя ночная температура воздуха +17...+19 градусов, дневная +28...+30 градусов тепла.

На севере местами будут дожди с грозами. Ночная температура воздуха достигнет +17...+19 градусов, дневная +29...+31 градус.

В центре также будут дожди с грозами. Ночная температура воздуха +18...+21 градус, дневная +29...+33 градуса.

На юге ожидается переменная облачность, ночью температура воздуха будет +21...+23 градуса, а днем +33...+35 градусов.

На востоке также будет переменная облачность. Ночью столбики термометра покажут +20...+22 градуса, днем +30...+35 градусов.

В Киеве будет небольшая облачность, которая продержится до самого вечера, без осадков. Ночью будет до +21 градуса тепла, а днем до +30 градусов.

Ранее метеорологи предупредили, что всему миру нужно готовиться к экстремальной жаре. В ВМО заявили, что наибольший риск для здоровья составляет не дневная жара, а ночные температуры, особенно опасны для уязвимых групп населения.

Кроме того, глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия.