В селе Карпиловка Деснянской общины Черниговской области местные жители и дачники боятся купаться в озере, так как уверены, что там обитает крокодил.

Об этом сообщает издание "Время черниговское".

По словам селян, первым пресмыкающееся увидел рыболов Александр Хоменко полмесяца назад. Во время рыбалки мужчина сначала услышал щелканье зубов, а затем увидел хищника.

После этого крокодила также видел дачник. Ему удалось снять видео с животным.

"29 июля в 17:00 пошел на рыбалку. Сначала услышал громкие всплески. А потом увидел его. Он крушил плавающую сверху щуку. Сначала не понял, кто это, а когда присмотрелся, от неожиданности упал. Как это, крокодил в Карпиловке плавает!" – рассказал он.

По его словам, длина крокодила не меньше двух метров.

Второй очевидец предположил, что поскольку озеро проливами соединены с Десной, крокодил уже может быть в Чернигове или еще где-то. Также он допускает, что кто-то привез пресмыкающееся в деревню и выпустил в озеро, "потому что сейчас много женщин с детьми за границей, а мужчина либо служит, либо работает и нет возможности ухаживать".

При этом видео, якобы снятое мужчиной, издание не публикует.

Ранее мы сообщали, что в Ялте после схода селевых потоков, затопивших местный крокодиляриум, его обитатели вырвались на свободу.

Также мы писали, что в Московском зоопарке умер крокодил Сатурн, которого привезли из Берлина после войны.