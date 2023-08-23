Правительство Молдавской автономии Гагаузия рассматривает возможность провозглашения независимости.

Об этом заявил глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов во время краткого интервью журналистам.

"Будем решать, как будем дальше делать. Не исключено (что могут провозгласить независимую республику Гагаузия - Ред.). Народ требует этого, потому что республика (центральные власти Молдовы - Ред.) вяло относится к нашему законодательству", — заявил Константинов.

Заседание депутатов Народного собрания Гагаузии ожидается 9 сентября.

Напомним, что в Гагаузии сильны пророссийские настроения. 14 мая на выборах главы Гагаузии победила Евгения Гуцул – представительница оппозиционной партии "Шор", которую центральные власти обвиняют в работе на РФ (в июне Конституционный суд Молдовы признал партию неконституционной).

В мае, как мы сообщали, Гагаузия потребовала от Кишинева реализации прав автономии и прекратить её ущемлять. По этому поводу автономия приняла резолюцию, которая будет направлена руководству Молдовы, США, Турции, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другим международным органам.

Ранее стало известно, что Гагаузы хотят, чтоб их тоже признали коренным народом Украины.