В Донецке заявили о планах создать альтернативный ФК "Шахтер", который будет играть в российской премьер-лиге
В т.н "ДНР" заявляют о планах создать "альтернативный" футбольный клуб "Шахтер", который будет выступать в российской премьер-лиге.
Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.
Донецкий клуб, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, покинул Донецк в 2014 году и сейчас базируется в Киеве, продолжая выступать в Украинской Премьер-лиге и Лиге Чемпионов.
Отметим, что несколько крымских клубов уже выступает в Первой лиге РФ.
При этом от еврокубков эти клубы отстранили.
Ранее мы писали о том, что в новом сезоне европейских кубков украинский "Шахтёр" может переехать из Варшавы в Гданьск.
А также, что футболист Александр Зинченко заявлял, что все еще мечтает сыграть на Донбасс Арене в Донецке.
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