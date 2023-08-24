В т.н "ДНР" заявляют о планах создать "альтернативный" футбольный клуб "Шахтер", который будет выступать в российской премьер-лиге.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Донецкий клуб, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, покинул Донецк в 2014 году и сейчас базируется в Киеве, продолжая выступать в Украинской Премьер-лиге и Лиге Чемпионов.

Отметим, что несколько крымских клубов уже выступает в Первой лиге РФ.

При этом от еврокубков эти клубы отстранили.

Ранее мы писали о том, что в новом сезоне европейских кубков украинский "Шахтёр" может переехать из Варшавы в Гданьск.

А также, что футболист Александр Зинченко заявлял, что все еще мечтает сыграть на Донбасс Арене в Донецке.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

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