В Киеве мужчина в костюме и маске героя комиксов Бэтмена пытался переплыть Днепр. Происшествие произошло вчера вечером.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Пловца заметил очевидец и позвал на помощь полицию. Свидетель позвонил на спецлинию 102 и рассказал, что посреди реки из последних сил на воде держится мужчина. На спасение пловца сразу отправились полицейские отдела полиции в речном порту "Киев".

Копы достали "Бэтмена" из воды на катер, правоохранители установили его личность. Это иностранец 1995 года рождения, который хотел переплыть реку. Ради забавы мужчина надел маску супергероя, однако преодолеть течение оказалось ему не по силам.

Ширина Днепра в Киеве составляет около 400-600 метров.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве на Ивана Купала около 300 человек переплыли Днепр. Участники заплыва преодолели расстояние между Трухановым островом и Почтовой площадью. Пловцы соревновались в районе Пешеходного моста, дистанция составила 429 метров.

Также мы сообщали, что украинский телеведущий переплыл приток Днепра зимой. Он это сделал, потому что проиграл спор с другим ведущим.