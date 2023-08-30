В Чикаго телевизионную съемочную группу местного испаноязычного телеканала Univision Chicago ограбили во время съемки репортажа о вооруженных ограблениях.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на полицию.

Репортер и оператор готовились снимать прямую трансляцию около 5 часов утра в районе Уикер-Парк, когда туда подъехали черный внедорожник и серый седан. Из машин вышли трое мужчин в лыжных масках и с огнестрельным оружием. Они подошли к съемочной группе и потребовали у журналистов деньги, а затем украли камеру, две сумки с оборудованием и рюкзак оператора.

«Забрав вещи жертв, преступники вернулись к машинам и скрылись.

Вскоре телеканал Univision Chicago рассказал, что двое его сотрудников, 28-летний и 42-летний журналисты, имена которых не называются, были ограблены во время работы.

"К ним подошли с оружием и ограбили", — сообщил заместитель начальника отдела новостей Univision Chicago Луис Годинес.

По состоянию на утро вторника ни один подозреваемый не был задержан, а детективы все еще расследуют инцидент.

Ограбление съемочной группы произошло в то время, когда полиция Чикаго расследует серию из по меньшей мере восьми вооруженных ограблений и угонов автомобилей, произошедших в ночь на воскресенье и понедельник. Полиция не связывает инциденты между собой, но заявила, что в каждом случае группа из двух-четырех человек устраивала засаду на жертв.

Газета пишет, что с начала 2023 года число жалоб на ограбления в Чикаго выросло на 23% по сравнению с прошлым годом, а число жалоб на угоны – на 99%.

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