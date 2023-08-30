Премьер-министр Японии Фумио Кисида и несколько министров показательно съели рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима, где недавно начался сброс очищенной воды с АЭС в океан.

Видео публикуют местные СМИ.

Таким образом они хотят показать безопасность продуктов, импорт которых запретил Китай.

По данным СМИ, на этой неделе правительство Японии объявит о мерах поддержки рыбной отрасли.

Напомним, Япония начала сброс в океан очищенной радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов атомной станции "Фукусима-1".

Власти Японии заявляют, что приняты все меры безопасности, вода полностью очищена от всех тяжелых элементов, кроме трития, от которого невозможно избавиться. Поэтому его планируют разбавлять до минимальных показателей.

Этот план одобрило МАГАТЭ, но против выступали как сами японцы, так и ряд других стран. Японию обвиняют в занижении уровня радиации в утилизируемой воде.

Подготовка к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" началась еще в 2021 году.

США, в отличие от Китая и Южной Кореи, поддержали решение правительства Японии.