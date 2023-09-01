В Украине разоблачили преступную группу, которая воровала нефть из трубопровода.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным правоохранителей, жители Полтавской и Черниговской областей осуществляли забор нефти капельным способом, который фактически не фиксирует падение давления в трубопроводе.

От места "врезки" в трубу они проложили под грунтом отвод протяженностью пять километров.

За один раз они похищали до 12 кубических метров сырья, которое в дальнейшем продавали нефтебазам и различным компаниям, получая более 500 тысяч грн "прибыли".

После каждой кражи подозреваемые вывозили почву с места для сокрытия следов преступления.

Подозрение получили пять человек, добавили в полиции.

Ранее мы рассказывали, как во Львовской области в промышленных масштабах воровали нефть через врезку в трубопровод "Дружба".

А в июне в ряде областей Украины прошли более 50 обысков в сети АЗС торговой марки "Motto". Правоохранители отрабатывали информацию о сбыте фальсифицированного топлива. О подозрении сообщили руководителю, основателю и бенефициару ООО "Мотто ритейл" Максиму Сорочану.