Одесские пограничники оштрафовали 61-летнего американского туриста, который путешествовал по Дунаю на каяке и случайно пересек украинскую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба в своем телеграм-канале.

Путешествие на каяке иностранец из американской Калифорнии начал в Германии и в течение 57 дней периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран.

"Так ошибочно случилось и с украинским берегом. Пограничники оформили на мужчину протокол об админнарушении. Затем иностранца передадут в порядке реадмиссии (реадмиссия - согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства - Ред.) румынской стороне", - сказано в посте.

До войны мы рассказывали, как в Харьковской области пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу и попросил предоставить ему статус беженца.

Также мы сообщали, что на Закарпатье влюбленные нелегально пересекли границу, чтобы познакомиться с родителями жениха. Мужчина представился пограничникам гражданином Италии, а женщина - гражданкой Румынии.