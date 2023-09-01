На концерте в Лос-Анджелесе американский рэпер 50 Cent разбил одной из зрительниц голову микрофоном, когда бросил его в толпу.

Видео публикует Bild.

Сообщается, что рэпер 50 Cent вышел из себя из-за проблем с микрофоном. Ему принесли другой на замену, но и он не работал. Музыкант в ярости швырнул его на сцену. Когда третий микрофон также отказал, певец со всей силы запустил его в зрителей, попав в голову девушке, которой оказалась ведущая радиостанции Power 106 Брихану Монегейн. Девушка обратилась в больницу с раной на голове. По мнению Бриханы, 50 Cent видел, куда он бросал оборудование.

Очевидцы произошедшего рассказали журналистам, что музыкант не целился в Монегейн, но действительно сильно поранил ее.

Впрочем, девушки вообще не должно было быть в той зоне, куда рэпер швырнул микрофон, отметил один из источников медиа.

Травма оказалась настолько серьёзной, что девушку увезли в больницу. Несмотря на инцидент, 50 Cent продолжил концерт, когда микрофон наконец починили.

Радиоведущая уже написала на него заявление в полицию за нанесение тяжких телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело, по которому музыкант проходит подозреваемым. Сам рэпер инцидент пока не комментировал.

Ранее мы рассказывали, что в 2017 году 50 Сent поднял руку на фанатку во время концертного выступления в Балтиморе. Видео инцидента, где он бьет женщину кулаком, распространилось в сети.

А несколько лет назад солист и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поругался с одним из постояльцев отеля в Мюнхене, отказал ему в селфи и сломал челюсть.