Известный американский рэпер ASAP Rocky среди собственной продукции с символикой выпустил на продажу нашейный кулон в форме буквы Z.

Фотография предмета была опубликована исполнителем в его Инстаграме.

Данное изделие вызвало волну возмущений у проукраински настроенных комментаторов послетого как рэпер поделился в Инстаграме серией кадров с рекламной кампании бренда наушников Beats.

На одном снимке была запечатлена массивная цепь с кулоном в виде латинской буквы Z из танков, которую восприняли как поддержку российской войны против Украины.

После большого количества негатива в комментариях, где рэпера начали упрекать в поддержке РФ, он удалил фото из рекламной подборки.

Большинство негативных комментариев оставляли пользователи из Украины, один из которых пригрозил "посадить Асапа на вилы".

Также ASAP'a Rocky сравнили с рэпером Канье Уэстом, который хвалил российского президента, и объявил себя "молодым Путиным".

Напомним, Верховная Рада приравняла буквы Z и V к нацистской и коммунистической символике, издав соответствующий закона.