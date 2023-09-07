На востоке Бельгии медики задушили подушкой неизлечимо больную женщину после того, как дали ей недостаточно лекарства во время эвтаназии.

Об этом сообщают бельгийские издания.

Инцидент произошел в городе Упее. 36-летняя женщина приняла решение пройти эвтаназию после того, как ей установили смертельный диагноз - онкология.

Когда состояние больной стало критическим, женщина решила пройти законную в этой стране процедуру лишения жизни по её требованию. Процедура проходила в её же доме, при этом супруг и дочь не захотели стать свидетелями ее смерти, поэтому ушли из дома.

Пациента сопровождали только медики - врач и две медсестры. По данным французского сайта "Судинфо", процедура не удалась, женщина получила недостаточное количество смертоносных препаратов, и специалисты решили убить её, задушив подушкой.

Врачи хотели скрыть этот факт, однако родственник одной из медсестёр, узнав подробности, сообщил в прокуратуру. Затем уже судмедэксперт подтвердил наличие на теле женщины следов удушения. Теперь семья женщина подала против врачей гражданский иск.

"То, что произошло - это не эвтаназия. Такое определение этой ужасной ситуации обесценивает жест эвтаназии, который сопровождает человека до конца без боли", - прокомментировал в интервью "РТЛ инфо" бельгийский политик и врач Жак Брочи.

Ранее мы писали, что власти Нидерландов разрешили проводить эвтаназию детям от одного года до 12 лет.

Также мы рассказывали историю британской медсестры, которая проведёт остаток жизни в тюрьме за убийство семерых младенцев. Она стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.