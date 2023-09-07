В Бельгии больной не хватило яда для эвтаназии. Врачи задушили женщину подушкой
На востоке Бельгии медики задушили подушкой неизлечимо больную женщину после того, как дали ей недостаточно лекарства во время эвтаназии.
Об этом сообщают бельгийские издания.
Инцидент произошел в городе Упее. 36-летняя женщина приняла решение пройти эвтаназию после того, как ей установили смертельный диагноз - онкология.
Когда состояние больной стало критическим, женщина решила пройти законную в этой стране процедуру лишения жизни по её требованию. Процедура проходила в её же доме, при этом супруг и дочь не захотели стать свидетелями ее смерти, поэтому ушли из дома.
Пациента сопровождали только медики - врач и две медсестры. По данным французского сайта "Судинфо", процедура не удалась, женщина получила недостаточное количество смертоносных препаратов, и специалисты решили убить её, задушив подушкой.
Врачи хотели скрыть этот факт, однако родственник одной из медсестёр, узнав подробности, сообщил в прокуратуру. Затем уже судмедэксперт подтвердил наличие на теле женщины следов удушения. Теперь семья женщина подала против врачей гражданский иск.
"То, что произошло - это не эвтаназия. Такое определение этой ужасной ситуации обесценивает жест эвтаназии, который сопровождает человека до конца без боли", - прокомментировал в интервью "РТЛ инфо" бельгийский политик и врач Жак Брочи.
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