Британская медсестра проведёт остаток жизни в тюрьме за убийство семерых младенцев. Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.

Об этом сообщает Independent.

Медсестра Люси Летби приговорена к пожизненному заключению: убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, перекармливая и добавляя огромные дозы инсулина.

"Некоторые коллеги Летби заподозрили ее причастность уже после трех первых смертей: во всех случаях в момент гибели детей она была на дежурстве. Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьезно.

В ожидании приговора адвокаты обнародовали заявление родителей двойняшек – младенцев, один из которых был убит. По их словам, второго ребенка спасло лишь то, что после трагической и необъяснимой смерти первого семья настояла, чтобы возле кроватки ребенка постоянно дежурил член семьи.

В ходе суда над Летби была также доказана ее вина в покушении на жизни еще шестерых младенцев", – говорится в публикации.

Напомним, что в России амнистированный за убийство и вернувшийся с войны в Украине "вагнеровец" избил и изнасиловал девушку.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.