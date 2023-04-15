Власти Нидерландов разрешили проводить эвтаназию детям в возрасте от одного года до 12 лет.

Об этом 14 апреля сообщил сайт правительства страны.

"В действующую схему прерывания беременности и прерывания жизни новорожденныхбудут внесены поправки и дополнения, которые включают прерывание жизни детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Это касается небольшой группы неизлечимо больных детей, страдающих безнадежно и невыносимо, чьи варианты паллиативной помощи недостаточны для облегчения их страданий и которые должны неизбежно умереть в обозримом будущем. Для этой группы прекращение жизни является единственной разумной альтернативой прекращения безнадежных и невыносимых страданий", - говорится в пресс-релизе на сайте.

В правительстве заверили, что ежегодно эвтаназия будет требоваться от 5 до 10 детям.

Эвтаназия детей потребует большой юридической подготовки: врачи должны сообщать о состоянии ребенка оценочному комитету. А та на основании определенных критериев оценит, действовал ли врач с должной осмотрительностью, после чего направит свое заключение в прокуратуру.

В 2002 году Нидерланды стали первой страной в мире, где легализовали эвтаназию. В 2007 году эвтаназию разрешили проводить младенцам в возрасте до года и несовершеннолетним старше 12 лет. За более 20 лет к эвтаназии прибегли свыше 91 тысяч человек.

В 2020 году в Германии Конституционный суд разрешил проводить эвтаназию.

А год спустя Испания стала шестой страной мира и четвертой в Европе, где легализовали эвтаназию.