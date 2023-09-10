Философ Фукуяма уверен, что исход войны между Украиной и Россией повлияет на судьбу всего мира
Известный философ Фрэнсис Фукуяма во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что исход войны России против Украины будет иметь решающее значение не только для соседних стран в регионе, но и для всего мира.
Пресс-релиз о выступлении философа опубликован на сайте YES.
Как считает Фукуяма, исход войны может напрямую затронуть Грузию, Молдову и Казахстан.
"Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран немедленно подвергнется влиянию в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. У России есть претензии на суверенные территории этих стран", - заявил философ.
Кроме того, исход войны повлияет и на Азиатский регион, так как от этого будет зависеть вероятность войны Китая с Тайванем, считает Фукуяма.
Результат войны также повлияет и на ситуацию внутри США, где представители правых политических сил тяготеют к модели управления "сильной рукой", предпочитая видеть своим лидером кого-то, похожего на главу Кремля Владимира Путина, полагает Фукуяма.
Напомним, весной Фукуяма говорил, что Западу нельзя идти на перемирие с Россией.
А в прошлом году философ опубликовал прогноз из 12 пунктов о том, как будут разворачиваться события в войне Украины с Россией.