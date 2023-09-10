Известный философ Фрэнсис Фукуяма во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что исход войны России против Украины будет иметь решающее значение не только для соседних стран в регионе, но и для всего мира.

Пресс-релиз о выступлении философа опубликован на сайте YES.

Как считает Фукуяма, исход войны может напрямую затронуть Грузию, Молдову и Казахстан.

"Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран немедленно подвергнется влиянию в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. У России есть претензии на суверенные территории этих стран", - заявил философ.

Кроме того, исход войны повлияет и на Азиатский регион, так как от этого будет зависеть вероятность войны Китая с Тайванем, считает Фукуяма.

Результат войны также повлияет и на ситуацию внутри США, где представители правых политических сил тяготеют к модели управления "сильной рукой", предпочитая видеть своим лидером кого-то, похожего на главу Кремля Владимира Путина, полагает Фукуяма.

Напомним, весной Фукуяма говорил, что Западу нельзя идти на перемирие с Россией.

А в прошлом году философ опубликовал прогноз из 12 пунктов о том, как будут разворачиваться события в войне Украины с Россией.