В португальском городе Анадия лопнули два резервуара винного завода Destilaria Levira. В результате произошел разлив вина, которое хлынуло наружу, выплеснулось за территорию завода и затопило несколько улиц города.

Об этом сообщил местная пресса, а кадры алкогольного потопа сняли очевидцы.

Происшествие случилось вчера, 10 сентября. Почему лопнули резервуары, пока не установлено. Из них утекло 2,2 миллионов литров вина.

Власти города опасаются, что литры вина попадут в реку Сертима и тогда ситуацию можно будет расценивать как экологическую катастрофу. Впрочем, пока стихийного бедствия, скорее всего, удалось избежать, отметили в правительстве. С улиц города уже убрали разлившийся алкоголь, а рабочие завода очистили пострадавшие городские объекты.

Средства на уборку улиц Анадии выделила компания, на предприятии которой произошла авария. Пока экономический ущерб, нанесенный городу и заводу, не подсчитан, однако серьезные расходы компании из-за аварии беспокоят власти.

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