Голливудские актеры 59-летний Брэд Питт и 48-летняя Анджелина Джоли завершили бракоразводный процесс после семи лет судебных разбирательств.

Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на источник из близкого окружения звезд.

"Развод наконец завершен", — заявил инсайдер.

Он уточнил, что бывшие супруги уладили все вопросы и пришли к соглашению. Согласно судебным документам, Анджелина Джоли согласилась обратиться к посреднику, чтобы урегулировать отдельный иск, связанный с французской винодельней Chateau Miraval, где в 2014 году актеры сыграли свадьбу.

"Они потратили так много денег на все эти судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла бы разориться. Поэтому было разумно сократить ее потери. Это огромная победа Брэда", - добавил инсайдер.

Спустя семь лет судебных разбирательств артистам удалось уладить разногласия. По данным InTouch Weekly, Джоли сохранит основную опеку над тремя детьми в возрасте до 18 лет, а Питт будет иметь право видеться с ними. Актер также передаст бывшей супруге 250 миллионов долларов за то, чтобы остаться единственным владельцем Chateau Miraval.

Напомним, Джоли и Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" и объявили о своем романе в 2006 году. Спустя восемь лет пара решила пожениться и в 2014 году сыграла свадьбу на территории их общей французской винодельни. У актеров трое приемных детей — 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара, а также трое родных — 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Питт и Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. Тогда артисты направлялись из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестью детьми. В иске, который подала Джоли, говорилось, что Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу, а также "схватил актрису за голову и тряс ее". Отмечалось, что в какой-то момент актер облил супругу пивом, а детей — пивом и красным вином.

Летом 2022 года сообщалось, что звезда фильма "Однажды в... Голливуде" был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга годом ранее продала свою долю в винодельне Chateau Miraval, владельцем которой является Питт, а также намеренно скрыла этот факт от актера. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.

Как писала "Страна", певица Адель назвала развод Джоли и Питта "концом эпохи" и посвятила им концерт.

Еще в 2017 году Джоли и Питт решили держаться подальше друг от друга в рождественские праздники.