Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Согласно иску, во время конфликта, произошедшего в 2016 году в частном самолете, Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Также утверждается, что Питт совершил насилие и к самой Джоли - он схватил Джоли за голову и тряс ее, затем схватил за плечи и снова тряс перед тем, как толкнуть ее в стену.

В результате конфликта один из детей умолял: "Не делай ей больно", - говорится в жалобе.

"Он отпустил Джоли, но затем назвал ее "сукой", прежде чем добавить: "Fuck you, fuck you all", - говорится в жалобе.

Согласно иску, Питт также пытался вынудить Джоли подписать соглашение о неразглашении, которое бы "запретило ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми".

Джоли подала на развод спустя пять дней после этого случая.

Однажды Питт облил Джоли пивом, а в другой раз он облил детей пивом и вином, также утверждается в жалобе.

Обвинения Джоли являются новым этапом в судебной тяжбе, инициированной Питтом за контроль над французской винодельней Château Miraval, которую он и Джоли купили в 2012 году, и которую до сих пор делят, пишут СМИ.

Ранее мы писали, что американского продюсера и сценариста Эрика Вайнберга, известного по работе над комедийным сериалом "Клиника", арестовали в Лос-Анджелесе. Деятель кино задержан по обвинению в серии изнасилований.

Кроме того, летом суд Лос-Анджелеса признал 84-летнего американского комика и режиссера Билла Косби виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой в 1975 году.