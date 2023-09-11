Сегодня, 11 сентября, в столице Чили Сантьяго состоялась церемония по случаю 50-й годовщины военного переворота под руководством генерала Аугусто Пиночета, в ходе которого был свергнут законно избранный президент Сальвадор Альенде, а в стране был установлен режим военной диктатуры.

Об этом сообщает BBC.

На мероприятии президенты Чили и Мексики - Габриэль Борич и Андрес Мануэль Лопес Обрадор - призвали к укреплению демократии в Латинской Америке.

Мексиканский президент назвал переворот Пиночета государственной изменой, а президент Чили выразил Мексике признательность за поддержку чилийцев, спасавшихся от репрессий. Мексика дала убежище более 3 000 чилийцев.

Накануне в Сантьяго состоялся марш памяти жертв режима Пиночета, в котором приняли участие около 5 000 человек. В нем впервые за всю историю прошел лично президент страны - левый политик Габриэль Борич.

Марш сопровождался беспорядками, которые устроили люди в масках. Они забросали камнями президентский дворец и охранявшую его полицию. На других участках шествия некоторые участники бросали бутылки с зажигательной смесью и устанавливали горящие баррикады. Произошли столкновения с полицией.

Напомним, Аугусто Пиночет умер в 2006 году на 92-м году жизни, находясь под домашним арестом. Его подозревали в убийствах политических оппонентов и коррупции, однако до суда бывший диктатор Чили не дожил. Только по официальным данным, за годы диктатуры в Чили были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тысячи человек, свыше 37 тысяч подверглись пыткам.

Ранее мы писали, как несколько лет назад в Чили вспыхнул Майдан из-за повышения цен на проезд в метро.