Российского тиктокера Даню Милохина призовут на срочную службу в Вооруженные силы РФ в ближайший призыв - осенью 2023 года.

Об этом сообщают российские издания.

По их данным, Милохин ещё с 2018 года стоит на воинском учёте в Краснодарском крае. И оснований для отсрочки у него нет.

Приёмный отец вернувшегося в Россию тиктокера Дани Милохина заявил, что у его пасынка проблемы со зрением, поэтому его служба в армии якобы маловероятна.

"Ещё со времён техникума ему поставили близорукость, ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал", – заявил приёмный отец.

Также он рассказал российским журналистам, что о возвращении сына ничего не знает.

По его словам, блогер никому ничего такого не сообщал, мог приехать на один день или не прилетал вообще.

Известно, что директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина направила обращение в Минобороны с просьбой проверить, на каком основании Милохин избегал повесток последние три с лишним года.

"Блогер не был ранее призван в ряды Вооружённых сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учётом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды Вооружённых сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", - написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Популярный тиктокер покинул Россию в начале ноября 2022 года. Накануне отъезда он жаловался, что стал нежелательной персоной на российском телевидении. По его словам, он попал в черный список. Милохин жил в США, где однажды спел гимн Украины.

Недавно Милохин вернулся в Россию. Он выложил несколько кадров из самолёта, а потом с московской Красной площади.

Незадолго до начала войны он пытался въехать в Украину, но его не пустили.