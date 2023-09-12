Российский блогер Даня Милохин покинул РФ сразу же после возвращения из-за вчерашних новостей о планах призвать его в армию.

Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которая устраивает травлю на недостаточно "патриотичных" россиян.

По информации Мизулиной, Милохин вчера вечером срочно улетел в Дубай первым рейсом. Она опубликовала скриншот якобы его билета.

Мизулина написала, что довольна результатом, поблагодарила "всех за поддержку" и пообещала работать в таком направлении дальше.

Тиктокер покинул Россию осенью прошлого года. Уехав в США, он записывал видео в поддержку Украины.

После появления новостей о возвращении Милохина в РФ и его призыве в армию приёмный отец блогера заявил, что у пасынка проблемы со зрением, поэтому его служба в армии якобы маловероятна.

Мизулина же утверждала, что блогер стоит на воинском учете в РФ с 2018 года, права на отсрочку не имеет, и требовала призвать его в армию.

Напомним, вчера российские СМИ написали, что Милохина призовут на срочную службу в Вооруженные силы РФ в ближайший призыв - осенью 2023 года.

Также мы писали, что незадолго до начала войны тиктокер пытался въехать в Украину, но его не пустили.