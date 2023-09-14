Во Львове патрульные спасли пожилую женщину, которую случайно закрыл на балконе ее кот.

Об этом сообщает полиция Львовской области и публикует соответствующее видео.

"Командир роты 4-го батальона Марьяна Гоинец и ее напарник Остап Охримович получили вызов на улицу Гринченко от неравнодушной жительницы многоэтажки. Она сообщила, что ее соседка два часа закрыта на балконе, а недавно перенесла сложную операцию, и волнение женщины было крайне нежелательным.

Патрульные приехавшие на вызов были удивлены, ведь виновником происшествия стал кот. Он прыгнул на балконную дверь и закрыл там свою хозяйку. Полицейские пытались разными способами попасть в дом и затем им все же удалось найти лестницу. Патрульный Остап Охримович поднялся в квартиру на втором этаже через окно и освободил женщину из ловушки. 65-летняя гражданка поблагодарила полицейских за службу", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как в прошлом году в Бородянке с седьмого этажа разрушенной многоэтажки сняли кота, который пробыл там больше месяца.

А в том же году в Харькове пожарные спасли кота из горящего здания.