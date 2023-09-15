Стали известны подробности обезглавливания двух мужчин в Москве. Они оба познакомились со своим убийцей на сайте знакомств для геев.

Об этом пишут российские издания.

По предварительным данным, 53-летний житель дома на Фестивальной улице Цырен А. пригласил к себе в гости мужчину по вызову - 21-летнего уроженца Узбекистана Махамаджонова Хасанбоя.

Всё шло хорошо до момента оплаты услуг - тут взгляды мужчин на сумму разошлись. После непродолжительной ссоры гость напал на хозяина квартиры с ножом, отрезал ему голову, вылез из окна и уселся на кондиционере на высоте 9-го этажа. Оттуда ему помогла слезть охрана жилого комплекса.

Охранники почему-то не заметили ничего подозрительного в окровавленном мужчине, сидящем на кондиционере, и отпустили его, не сообщив в полицию.

Уже с утра погибшего Цырена обнаружила его племянница. Рядом с телом на кровати лежала голова. Прибывшие сотрудники полиции изъяли с места стаканы из-под вина, постельное бельё, нож с винной пробкой и оконную ручку.

Уже позже стало известно, что после убийства гомосексуалист из Узбекистана пошёл гулять в местный сквер неподалёку. Оказывается, там у него уже была назначена встреча с новым знакомым - уроженцем Киргизии.

Познакомились мужчины на том же сайте для геев. По предварительным данным, во время романтической прогулки у них произошёл конфликт. Хасанбой пырнул в пах и в спину своего нового знакомого, а затем отрезал тому голову. После этого нападавший ограбил свою жертву и пошёл тратить деньги.

На следующий день он был задержан. Московские следователи возбудили уголовное дело.

По данным российских пабликов, Хасанбою избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

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