В Северном административном округе Москвы за один день нашли два мужских тела с отрезанными головами.

Об этом сообщила городская прокуратура в своём телеграм-канале.

Первое тело мужчины с отрезанной головой нашли в парковой зоне у улицы Фестивальная. На туловище, шее и голове были колото-резаные раны.

Сообщение о втором трупе с признаками насильственной смерти прокуратура опубликовала примерно пять часов спустя.

Новое тело без головы нашли в квартире одного из жилых домов Москвы на улице Фестивальной. Между находками несколько сотен метров. Сообщается, что оба убитых - азиаты.

Как заявило следствие, ранения второго мужчины "аналогичны" повреждениям, нанесённым первому. Тело убитого было обнаружено женщиной, которая сдавала ему жильё.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Предположительно, оба случая связаны. В правоохранительных органах предполагают, что оба мужчины были убиты в результате ссоры. Одному их них предположительно 25–30 лет, второму - примерно 55.

Ранее житель Киева нанёс десятки ударов ножом своему знакомому и отрезал ему голову.

Мы таке сообщали, как на улице Спортивной в Электростали двое мужчин пытались снять ножом скальп у парня с зелёным ирокезом.