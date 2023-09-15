В селе Хотин Ровенской области учитель физкультуры избил ученика в школьном кабинете.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Они публикуют видео инцидента.

На кадрах крепкий мужчина в классе у доски пинает ногами сидящего подростка, говоря ему: "Встань! Встань!". При этом одноклассники парня смеются.

По данным каналов, полиция уже занимается этим делом.

Также происшествием заинтересовались в Ровенской ОВА.

Как сообщили в департаменте образования и науки РовноОГА, к выяснению деталей инцидента привлечены соответствующие службы, которые изучают все обстоятельства и дадут надлежащие выводы и правовую оценку действиям учителя.

В то же время в департаменте отмечают: физическое насилие в учебном заведении недопустимо, независимо от его обстоятельств и причин.

"У этого прецедента нет оправдания. Ссылок ни на обстоятельства, ни на время. Уважение достоинства прав, свобод и законных интересов всех участников образовательного процесса является безоговорочной обязанностью учителя. За невыполнение которого педагог несет ответственность", – прокомментировал директор департамента Петр Коржевский.

Вчера мы приводили видео, как во Львовской области родители напали на школьного учителя, обвинив его в поддержке УПЦ. Педагога также обвиняют в буллинге и издевательствах над учениками.

А два года назад "Страна" рассказывала, что в элитной школе под Одессой учительница ударила коленом в пах восьмилетнего ученика, который посмел без разрешения выйти в туалет.