В глубине Европы — спутника Юпитера, — на котором давно предполагают существование жизни, есть углерод.

Об этом пишет The Independent.

Ученые проанализировали данные телескопа "Джеймс Уэбб" об углекислом газе на спутнике и заключили: он поступает из подповерхностного океана – солёной воды под коркой льда.

Специалисты пока не знают, выделяют ли углекислый газ живые источники. Это может быть выяснено в ходе запланированных на Европу миссий.

Твердый углекислый газ обнаруживали на Европе и ранее. До сих пор оставалось неизвестным, каким образом он оказался на спутнике Юпитера — образовался там или же в результате падения метеоритов.

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