В глубине спутника Юпитера, на котором предполагают существование жизни, обнаружили углерод
В глубине Европы — спутника Юпитера, — на котором давно предполагают существование жизни, есть углерод.
Об этом пишет The Independent.
Ученые проанализировали данные телескопа "Джеймс Уэбб" об углекислом газе на спутнике и заключили: он поступает из подповерхностного океана – солёной воды под коркой льда.
Специалисты пока не знают, выделяют ли углекислый газ живые источники. Это может быть выяснено в ходе запланированных на Европу миссий.
Твердый углекислый газ обнаруживали на Европе и ранее. До сих пор оставалось неизвестным, каким образом он оказался на спутнике Юпитера — образовался там или же в результате падения метеоритов.
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