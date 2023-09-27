Задержанный в России украинец объявил голодовку после того, как его не получилось экстрадировать
Гражданин Украины объявил голодовку, потому что его уже полгода как не могут депортировать из РФ, хотя было уже две попытки.
Как пишут российские медиа, отказываться от пищи решил 44-летний Роман Оглы, ранее судимый по нескольким статьям, в том числе за убийство и грабёж. В апреле он был задержан, и с тех пор его никак не получается экстрадировать в Украину.
Вот и 23 сентября сотрудники мордовской полиции повезли его на границу с Эстонией и попытались передать эстонским пограничникам, но после быстрой проверки Эстония отказалась принимать Оглы.
Затем такую же попытку предприняли и на латвийской границе, но гражданину Украины и там было отказано, причём без объяснения причин.
Оглы вернули в Мордовию, где Рузаевский районный суд продлили мужчине срок содержания в центре временного содержания иностранных граждан.
Украинец с решением суда не согласился и сегодня начал голодовку.
Ранее заключённый в тюрму российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку.
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