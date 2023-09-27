Гражданин Украины объявил голодовку, потому что его уже полгода как не могут депортировать из РФ, хотя было уже две попытки.

Как пишут российские медиа, отказываться от пищи решил 44-летний Роман Оглы, ранее судимый по нескольким статьям, в том числе за убийство и грабёж. В апреле он был задержан, и с тех пор его никак не получается экстрадировать в Украину.

Вот и 23 сентября сотрудники мордовской полиции повезли его на границу с Эстонией и попытались передать эстонским пограничникам, но после быстрой проверки Эстония отказалась принимать Оглы.

Затем такую же попытку предприняли и на латвийской границе, но гражданину Украины и там было отказано, причём без объяснения причин.

Оглы вернули в Мордовию, где Рузаевский районный суд продлили мужчине срок содержания в центре временного содержания иностранных граждан.

Украинец с решением суда не согласился и сегодня начал голодовку.

Ранее заключённый в тюрму российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку.

Мы также сообщали, что Семён Семенченко во время суда объявил бессрочную голодовку.