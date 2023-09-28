Уже на девяти рейсах "Укрзализныци" есть военизированная охрана.

Об этом сообщается в Фейсубке компании.

Два работника патрулируют внутри составов. Они имеют право принимать меры физического воздействия, задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы.

Полный список охраняемых рейсов:

№29/30 Ужгород – Киев – Ужгород. №59/60 Чоп – Киев – Чоп. №85/86 Запорожье – Львов – Запорожье. №119/120 Запорожье – Львов – Запорожье. № 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород. № 357/359 Киев – Ворохта – Киев. №41/42 Днепр – Трускавец – Запорожье. №81/82 Киев – Ужгород – Киев. Интерсити + №712/711 Киев – Краматорск – Киев.

Количество таких рейсов собираются увеличивать.

По словам директора исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" АО "Укрзализныця" Владимира Александрова, охрана контролирует соблюдение порядка, помогает поездной бригаде в случаях нарушений пассажирами правил поведения при возникновении конфликтных ситуаций. Любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.

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"Практика сопровождения поездов военизированной охраной показала, что это действенный инструмент, позволяющий быстро отреагировать на нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Мы отозвались на запрос общества об усилении мер безопасности в поездах, в частности, восстановив проект по охране пассажирских поездов в движении, начатый еще в 2020 году. Тогда в сопровождении работников военизированной охраны курсировали 10 поездов, сейчас уже 9 таких поездов, и дальше мы планируем это количество увеличивать", — сообщил Александров.

Напомним, в ночь на 1 августа 2020 года пассажирка поезда "Мариуполь – Киев", журналистка телеканала "Интер" Анастасия Луговая подверглась нападению со стороны трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько. Женщина была жестоко избита, ее пытались изнасиловать.

После этого случая "Укрзализныця" решила внедрить комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах.