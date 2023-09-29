У российского писателя Дмитрия Быкова вышла книга о "финальной битве архаики и прогресса" и Владимире Зеленском под названием "VZ". Она озаглавлена по первым буквам имени украинского президента, которые в то же время являются символами российского вторжения.

Судя по доступным в сети отрывкам, в книге автор рассуждает о политической судьбе Украины, которая привела к выбору Зеленского президентом, а также о войне и об особенностях украинцев и россиян и различиях между ними.

"Думаю, Украина увидела в Зеленском себя — страну, которой выпал шанс величия. Она реализовала его сначала на Майдане, потом на беспрецедентных выборах 2019 года, когда совершила непредсказуемый выбор, и, наконец, на войне. Зеленский играет обывателя, скромного профессионала, в котором спит герой, комика, в котором живет трагик, — и Украина справедливо увидела себя именно в этом герое", - пишет Быков.

В аннотации к изданию говорится, что "VZ" — особенно её третья часть, "Мистерия" — о, возможно, финальной битве архаики и прогресса. О битве, разворачивающейся на наших глазах и с нашим — хотим мы того или нет — непосредственным участием. "VZ" — главный герой этой книги. Неожиданно для самого себя направивший XXI век по верному пути. Оказавшийся орудием того самого Абсолюта, в существование которого мир уже почти не верил, развращаясь неразличением добра и зла и мифом о всеобщей коррупции. Герой, защитивший нашу человечность".

В Украине уже осудили Быкова за выбор названия. А за выбор темы в РФ его могут признать экстремистом.

По данным СМИ, российские силовики уже получили соответствующие обращение от "представителей общественности" и сейчас изучают книгу на предмет экстремизма. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

Включение писателя в список террористов и экстремистов даст возможность изымать книги Быкова в РФ и запрещать их продажу.

Напомним, в 2019 году Быков был экстренно госпитализирован в Уфе в состоянии комы.

Позже в Bellingcat заявили, что российского писателя отравили агенты ФСБ, которые пытались убить Алексея Навального.