Появился отрывок из книги Франклина Фойера "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки", в котором автор сравнивает Байдена с ребенком.

Отрывок опубликовало издание Axios.

Издание напоминает, что в марте прошлого года Байден произнес в Варшаве большую речь о конфликте в Украине и завершил выступление словами: "Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти". В окружении президента тогда оперативно разъяснили, что сказанное было импровизацией, а не отражением нового политического курса США, и речь не шла о "смене режима" в России, несмотря на все к нему претензии.

"Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями. Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?" – рассказывается в книге.

Белый дом прокомментировал это высказывание. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала нелепым утверждение о том, что с президентом США Джо Байденом обращаются, как с ребенком.

Недавно газета New York Post писала, что окружению Байдена все труднее поддерживать его имидж бодрого, сильного лидера. Он все чаще демонстрирует физическую слабость. Вероятно, ему даже могут понадобиться ходунки.

А мы не раз сообщали о том, что президент США то падает на публике, то засыпает, то забывает имена и должности людей.