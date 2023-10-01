Иран будет поставлять России баллистические ракеты после окончания действия ракетного эмбарго Совбеза в середине октября.

Такая оценка прозвучала в ходе переговоров председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра с высокопоставленными чиновниками оборонного ведомства в Израиле, сообщают израильские СМИ.

В ходе переговоров поднимался вопрос о передаче ракет из Ирана в Россию, событие, которое, как считается, уже фактически согласовано между двумя странами.

Помимо ракетной проблемы, представители служб безопасности Израиля и НАТО сходятся во мнении, что существует "значительная ирано-российская связь".

Напомним, эксперты предполагают, что Россия может купить у Ирана дальнобойные баллистические ракеты "Fateh" и "Zolfaghar", которые бьют на расстояние 300-700 километров.

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