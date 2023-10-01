Россия нарастила численность своей 25-й армии, которая воюет на Лимано-Купянском направлении.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

По его данным, ранее соединение насчитывало 12 тысяч российских военных, а сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

Также он рассказал о "вагнеровцах", которые появляются на фронте.

"Это довольно редкие случаи, мы фиксируем несколько буквально таких, что они приходят на какие-то руководящие, инструкторские должности, но никакой тактической угрозы они уже больше не несут и не будут нести", - сказал Евлаш.

Ранее о появлении "вагнеровцев" под Бахмутом сообщил CNN военный с позывным Грув. А командующий группой "Таврия" Александр Тарнавский, отвечающий за Запорожское направление, говорил, что "вагнеровцы" "всплывают" на нескольких направлениях и "их шевроны появляются то тут, то там постоянно".

Затем и Евлаш сказал, что в последнее время поступает все больше сообщений от украинских военных о возвращении "вагнеровцев" под Бахмут.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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