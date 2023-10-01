Ученые предположили, что кошки реагируют на "кс-кс" или "пс-пс", потому что это высокочастотные звуки. По другой версии, эти звуки напоминают животным мышиный писк или шелест листьев.

Об этом пишет ресурс Inverse со ссылкой на экспертные исследования.

"Есть множество причин, по которым звук "пс-пс" привлекает кошек. Он возбуждает их любопытство, может звучать знакомо, поскольку похож на мурлыканье, и его частота позволяет им очень легко его услышать", - рассказала ветеринар Чирл Бонк.

По ее словам, кошки могут ответить мяуканьем или потереться об человека, когда услышат такой звук.

Буква "с" имеет более высокую частоту, чем большинство других человеческих звуков, и это может объяснять, почему кошки отзываются на "пс-пс" или "кс-кс".

"Этот более высокочастотный звук в сочетании с согласным, который прерывает этот звук, создает отрывистый звук, резкий и привлекающий внимание", - пояснила ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац.

При этом она уточнила, что взрослая особь, которая ранее никогда не слышала "кс-кс", может испугаться.

В то же время положительная реакция не означает, что кошке подсознательно нравится этот звук. Возможно, что у животного выработалась реакция: за определенными словами последует взаимодействие с хозяином.

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